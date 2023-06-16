С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ поручил правительству запустить элементы поддержки электронной торговли. Путин призвал российский бизнес вкладывать деньги в стране

"Конечно, надо продвигать отечественную продукцию с помощью площадок электронной торговли. Их аудитория, клиентская база неуклонно растет — как у нас в стране, так и во всем мире. А значит, даже небольшой бизнес может найти своего покупателя. У нас здесь есть над чем работать. Мы здесь не лидеры, но, кстати говоря, и не в хвосте плетемся. Но перспективы очень хорошие, очень хорошие. Я про правительство — как можно быстрее запустить линейку инструментов поддержки электронной торговли", — сказал Путин на ПМЭФ.