Путин поручил запустить элементы поддержки электронной торговли
Путин поручил правительству запустить элементы поддержки электронной торговли
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ поручил правительству запустить элементы поддержки электронной торговли.
"Конечно, надо продвигать отечественную продукцию с помощью площадок электронной торговли. Их аудитория, клиентская база неуклонно растет — как у нас в стране, так и во всем мире. А значит, даже небольшой бизнес может найти своего покупателя. У нас здесь есть над чем работать. Мы здесь не лидеры, но, кстати говоря, и не в хвосте плетемся. Но перспективы очень хорошие, очень хорошие. Я про правительство — как можно быстрее запустить линейку инструментов поддержки электронной торговли", — сказал Путин на ПМЭФ.
https://1prime.ru/News/20230616/840853679.html
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