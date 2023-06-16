Путин: доходы населения в четвертом квартале 2022 года вернулись к росту
Путин заявил, что доходы населения в четвертом квартале 2022 года вернулись к росту
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. В последнем квартале прошлого года доходы россиян вернулись к росту, заявил в ходе пленарного заседания ПМЭФ президент Владимир Путин.
"Опережающим темпом относительно роста цен мы индексируем пенсии и социальные пособия, выплаты, увеличиваем минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. В итоге уже в четвертом квартале прошлого года реальные располагаемые доходы граждан вернулись, слава Богу, к росту. Да, он пока скромный, но всё-таки это тенденция, и в этом году такая тенденция должна усилиться — во всяком случае, я очень на это рассчитываю", — заявил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/News/20230616/840853776.html
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