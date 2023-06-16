С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. В последнем квартале прошлого года доходы россиян вернулись к росту, заявил в ходе пленарного заседания ПМЭФ президент Владимир Путин. В России из черты бедности в 2022 году вышли 1,7 миллиона человек

"Опережающим темпом относительно роста цен мы индексируем пенсии и социальные пособия, выплаты, увеличиваем минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. В итоге уже в четвертом квартале прошлого года реальные располагаемые доходы граждан вернулись, слава Богу, к росту. Да, он пока скромный, но всё-таки это тенденция, и в этом году такая тенденция должна усилиться — во всяком случае, я очень на это рассчитываю", — заявил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.