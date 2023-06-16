С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличат на 18,5 процента, заявил в ходе пленарного заседания ПМЭФ президент Владимир Путин. Около шести миллионов занятых россиян не получают МРОТ, заявила Голикова

"С 1 января 2023 года МРОТ был повышен на 6,3% — до 16 242 рублей в месяц. С 1 января 2024 года переведем еще одну индексацию, сразу на 18,5 процента", — сказал он.

Российский лидер отметил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти в два раза. Это станет, по его словам, дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом.

Как сказал президент, эти изменения "гораздо выше" темпов инфляции и темпов увеличения зарплат в стране в целом. Глава страны подчеркнул, что МРОТ индексируют опережающими темпами.