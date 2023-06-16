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2023
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МРОТ с 1 января 2024 года увеличат на 18,5 процента
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С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличат на 18,5 процента, заявил в ходе пленарного заседания ПМЭФ президент Владимир Путин. "С 1 января 2023... ПРАЙМ, 16.06.2023
новости, россия, путина, пмэф-2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличат на 18,5 процента, заявил в ходе пленарного заседания ПМЭФ президент Владимир Путин.
"С 1 января 2023 года МРОТ был повышен на 6,3% — до 16 242 рублей в месяц. С 1 января 2024 года переведем еще одну индексацию, сразу на 18,5 процента", — сказал он.
Российский лидер отметил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти в два раза. Это станет, по его словам, дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом.
Как сказал президент, эти изменения "гораздо выше" темпов инфляции и темпов увеличения зарплат в стране в целом. Глава страны подчеркнул, что МРОТ индексируют опережающими темпами.