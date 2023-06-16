Инструменты поддержки внешнеэкономической деятельности продлят до 2030 года
Путин: инструменты поддержки внешнеэкономической деятельности России продлят до 2030 года
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Инструменты поддержки внешнеэкономической деятельности России продлят до 2030 года, сказал президент Владимир Путин.
"Активно развиваем торговлю в национальных валютах и с другими государствами. В приоритете ближайшие соседи, а также страны БРИКС и ШОС. Словом, у нас действует целый набор инструментов поддержки внешнеэкономической деятельности, причем во всех отраслях: в промышленности, сельском хозяйстве, других секторах", — сказал он, подчеркнув, что работа этих инструментов рассчитана вдолгую.
"Мы продлим ее до 2030 года", — добавил президент.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/News/20230616/840854269.html
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