С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Первый крупнотоннажный сухогруз РФ может быть сдан и передан в лизинг в конце 2025 — начале 2026 года, сообщил в кулуарах ПМЭФ журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Сухогруз сел на мель в Суэцком канале

"Рассчитываем, что до конца ноября работы (по проектированию балкеров – ред.) будут выполнены и уже в конце 2025 – начале 2026 года на российской верфи будет построен и передан заказчику в лизинг первый отечественный крупнотоннажный сухогруз", — сообщил Патрушев.

Контракт на проектирование балкеров дедвейтом 40 и 60 тысяч тонн был заключен между "Росагролизингом" и "Крыловским государственным научным центром".

"В дальнейшем планируем ежегодно спускать на воду минимум 2-3 судна типа "Хендисайз" и "Супрамакс" – договоренности об этом достигнуты с "Объединенной судостроительной корпорацией". Всего, по нашим оценкам, необходимо построить не менее 60 балкеров, чтобы полностью закрыть внутренние потребности", — уточнил министр.

Порядка 85% экспорта российского зерна приходится на морской транспорт, и создание собственного флота крупнотоннажных балкеров – одна из стратегических задач, от решения которой, подчеркнул Патрушев, зависит развитие экспортного потенциала государства в долгосрочной перспективе.

"Мы видим большой интерес к реализации таких проектов со стороны крупнейших российских экспортеров, в том числе ОЗК, компаний "Астон" и "Риф". Вместе с тем, очевидно, нужны стимулирующие меры для инвесторов. После расчета стоимости строительства будем определять, достаточно ли имеющихся инструментов или потребуется разработка дополнительных", — сообщил Патрушев.

Он также отметил, что в настоящее время Минтранс разрабатывает финансовый механизм поддержки приобретения сухогрузов на вторичном рынке. "Планируется, что он (механизм – ред.) появится до конца года", — уточнил министр.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост- агентством форума.