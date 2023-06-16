С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Россия имеет возможности для развития модели "экономики предложения", заявил Владимир Путин.

Во время выступления на ПМЭФ президент подчеркнул, что стране нужна проактивная экономическая политика, переход к суверенной экономике, учитывает и формирует спрос.

"Такая экономика, ее часто называют "экономикой предложения", предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий создание новых, современных индустриальных мощностей и целых отраслей. В том числе по тем направлениям, где мы пока не проявили себя должным образом", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что научные возможности и творческий поетнциал у страны есть.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.