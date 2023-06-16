Путин призвал российский бизнес вкладывать деньги в стране
Путин призвал бизнес-сообщество вкладывать деньги в России
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российскому бизнесу следует ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги в России, заявил президент Владимир Путин.
Он напомнил о народной поговорке "где родился, там и пригодился".
"Поэтому я уже много раз говорил, обращаясь к нашему бизнес-сообществу: надо ориентироваться, конечно, на то, чтобы вкладывать деньги здесь", — добавил глава государства во время своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
Он объяснил это большой надежностью и прибылью.
"Они будут активно работать — эти деньги", — заключил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/News/20230616/840854794.html
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