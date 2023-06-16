Путин предложил помочь тем, кто запутался в офшорах, найти место в России
Путин призвал разработать механизм, чтобы помочь запутавшимся в офшорах найти место в России
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил разработать механизмы, чтобы помочь тем, кто запутался в своих офшорах, найти место в России.
"Ну когда-то кто-то создавал оффшоры, перевел в другой, в третий. Потом какие-то появились квази-собственники, какие-то бенефециары, их тоже прикрыли… Честно говоря, иногда смотришь на это все, жалко становится тех, кто это сделал. В конечном итоге — "попали". Но давайте вместе подумаем, как им помочь", — предложил глава государства во время пленарной сессии ПМЭФ.
Путин отметил, что речь идет о работающих в России компаниях и предприятиях. Там, как подчеркнул президент, работают россияне. Он также добавил, что в итоге речь идет о компаниях и предприятиях, которые работают в России.
"Здесь же производятся инвестиции. Поэтому для собственников такого бизнеса нужно предусмотреть понятное место в российском правовом поле. Ну я прямо скажу — помочь. Мы постараемся это сделать", — сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/News/20230616/840855047.html
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