С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил разработать механизмы, чтобы помочь тем, кто запутался в своих офшорах, найти место в России. Путин призвал создать в России экономику высоких зарплат

"Ну когда-то кто-то создавал оффшоры, перевел в другой, в третий. Потом какие-то появились квази-собственники, какие-то бенефециары, их тоже прикрыли… Честно говоря, иногда смотришь на это все, жалко становится тех, кто это сделал. В конечном итоге — "попали". Но давайте вместе подумаем, как им помочь", — предложил глава государства во время пленарной сессии ПМЭФ.

Путин отметил, что речь идет о работающих в России компаниях и предприятиях. Там, как подчеркнул президент, работают россияне. Он также добавил, что в итоге речь идет о компаниях и предприятиях, которые работают в России.

"Здесь же производятся инвестиции. Поэтому для собственников такого бизнеса нужно предусмотреть понятное место в российском правовом поле. Ну я прямо скажу — помочь. Мы постараемся это сделать", — сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.