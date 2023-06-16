МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в пятницу днем мало меняется к доллару и юаню и немного сползает к евро в рамках курсовой динамики форекса, следует из данных торгов. Российская валюта попытается вновь перейти к укреплению

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.26 мск повышался на 2 копейки, до 83,77 рубля, евро – на 16 копеек, до 91,75 рубля, юаня – на 1 копейку, до 11,74 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 105,6 миллиарда рублей против 33,6 миллиарда по евро и 80,2 миллиарда по доллару.

Доллар при этом почти не менялся к рублю, юань прибавлял 0,1%, евро – 0,2%.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ

Курс российской валюты в пятницу днем слабо меняется к доллару и юаню и немного теряет к евро – в рамках укрепления европейской валюты на форексе выше отметки 1,095 доллара – к максимуму с 11 мая.

"Восходящая динамика рубля далека от устойчивости, несмотря на фактор налогового периода, а также благоприятную обстановку на мировых рынках. Периодически наблюдаются всплески спроса на инвалюту. Вероятно, более долгосрочные драйверы в виде недостаточности профицита платежного баланса перевешивают временное улучшение ситуации с предложением инвалюты на внутреннем рынке", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.26 мск росла на 0,2%, до 75,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 102,2 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Начинается подготовка экспортёров к выплатам в бюджет (они продают валюту для аккумулирования рублей), соответственно, есть надежда, что на следующей неделе отечественная валюта сможет немного скорректировать свои потери, а целью коррекции курса станет диапазон 82-83 рубля за доллар, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

Ориентиры для курсов на завершение текущих торгов: 82,5–85,5 рубля за доллар, 90,4–93,3 рубля за евро и 11,5–11,9 рубля за юань, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.