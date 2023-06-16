С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Сектор иностранных банков незначим в России, в случае их ухода "отряд не заметит потери бойца", заявил глава Сбербанка Герман Греф. Совфед одобрил запрет на перечисление взысканий в иностранные банки

"Я боюсь, что это будет тот случай, когда отряд не заметит потери бойца, — настолько незначимый у нас сектор иностранных банков в России. Честно сказать, просто при абсолютно открытом рынке они проиграли конкуренцию на нашем рынке нашим российским компаниям", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Греф подчеркнул, что банковский сектор — один из немногих, где просто у иностранных банков нет шансов в силу их нетехнологичности. "Не потому, что регулятор был против и не пускал их на российский рынок, — просто они проиграли эту конкуренцию", — пояснил глава Сбербанка.

Сейчас западные регуляторы оказывают давление на иностранные банки, которые продолжают работать в России. Многие из иностранных кредитных организаций заявили о постепенном сворачивании деятельности. Крупнейшими банками с иностранным капиталом в России являются Райффайзенбанк и "Юникредит".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.