Россия и Алжир обсудили "привлекательный план" сотрудничества в энергетике
Президент Алжира Теббун заявил, что обсудил с Путиным "привлекательный план" развития энергетики
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в пятницу на ПМЭФ, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным "привлекательный план" развития энергетики, стороны также намерены развивать промышленность и сельское хозяйство.
"Россия играет важную роль в конгрессах производителей газа, Россия много делает для того, чтобы организовать экспорт газа. Я вчера провёл с уважаемым президентом Путиным беседу… Мы выдвинули очень привлекательный план для развития и сельского хозяйства, и энергетики, и различных отраслей промышленности, в том числе и производства продовольствия и перерабатывающей промышленности", — сказал он на пленарном заседании ПМЭФ, отметив, что одной из важных сфер взаимодействия также станет зелёная энергетика.
Президент отметил, что Алжир превратился в "очень важное направление" для инвестирования и правительство готово предоставить различные льготы для привлечения бизнеса.
"Приглашаем инвесторов из всех стран мира, в том числе России. Мы дадим им безусловно очень многие льготы, мы создадим возможность для выгодного вложения капиталов", — добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/News/20230616/840856266.html
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