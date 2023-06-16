С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в пятницу на ПМЭФ, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным "привлекательный план" развития энергетики, стороны также намерены развивать промышленность и сельское хозяйство. Россия и Алжир договорились увеличить объемы авиаперевозок

"Россия играет важную роль в конгрессах производителей газа, Россия много делает для того, чтобы организовать экспорт газа. Я вчера провёл с уважаемым президентом Путиным беседу… Мы выдвинули очень привлекательный план для развития и сельского хозяйства, и энергетики, и различных отраслей промышленности, в том числе и производства продовольствия и перерабатывающей промышленности", — сказал он на пленарном заседании ПМЭФ, отметив, что одной из важных сфер взаимодействия также станет зелёная энергетика.

Президент отметил, что Алжир превратился в "очень важное направление" для инвестирования и правительство готово предоставить различные льготы для привлечения бизнеса.

"Приглашаем инвесторов из всех стран мира, в том числе России. Мы дадим им безусловно очень многие льготы, мы создадим возможность для выгодного вложения капиталов", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.