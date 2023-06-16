МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он рассказал о развитии экономики России сейчас. Голикова рассказала, как обеспечить рост МРОТ

"Я надеюсь, что вам не безразлична наша оценка того, как складываются наши дела и что мы собираемся делать в ближайшее время, чтобы понять стоит ли иметь с нами дело", — сказал глава государства.

О том, как Россия слезает с нефтегазовой иглы, как уход иностранных компаний помог российскому бизнесу, о том, что Россия не боится конкуренции, но запомнит особенности поведения конкурентов — читайте в материале "Прайма".

О позитиве в экономике сейчас

"Сегодня, уважаемые коллеги, дамы и господа, друзья, сегодня можно уверенно сказать: стратегия, выбранная тогда (после начала СВО — прим редакции) и государством, и бизнесом России, сработала", — заявил российский

Рост ВВП России по итогам 2023 года может составить под два процента, а в апреле он вырос на 3,3 процента.

"Это поможет нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира", — считает президент. Инфляция в России в мае замедлилась до 0,31 процента

Об инфляции

Инфляции сейчас в России ниже, чем во многих западных странах — и в еврозоне, и в других регионах — и близка к историческому минимуму, составляет 2,9 процента.

"Устойчивая макроэкономическая ситуация стала нашим конкурентным преимуществом. Действенным фактором развития", — сказал Путин.

О балансе бюджета

"Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, или как у нас говорят, влево по графику. Мы пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ", — добавил президент.

О сходе с нефтяной "иглы"

"Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: "Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы"? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот", — заявил российский лидер. Путин заявил о перспективах российского нефтегазового рынка

О сокращении бедности, МРОТ и новых мерах поддержки

В своем выступлении Путин не обошел и социальную сферу. Он напомнил, что в 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 миллиона человек, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки, составив 9,8 процента.

К 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен вырасти в номинальном выражении как минимум вдвое, что станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом.

Кроме того, Путин объявил, что с 1 января МРОТ увеличится почти на 20 процентов.

"С 1 января 2023 года МРОТ был повышен на 6,3 процента — до 16 242 рублей в месяц. С 1 января 2024 года переведем еще одну индексацию, сразу на 18,5 процента", — сказал президент.

Также он добавил, что безработица в Россия составляет 3,3 процента, такой низкой, по словам Путина, она еще никогда не была.

Кроме того, он предложил внести несколько новых изменений в сферу социальной защиты.

"Предлагаю пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет", — подчеркнул Путин, добавив, что стоит сохранять пособия по уходу за ребенком даже в случае частичной занятости родителя. Уровень безработицы в России обновил исторический минимум

"Нужно, безусловно, снять эти ограничения, а именно, выплачивать пособия по уходу даже при частичной занятости таких граждан. Чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие "частичная занятость" в законе", — сказал он.

Глава страны также затронул вопрос социальной поддержки граждан, в семьях которых воспитываются дети-инвалиды. Сейчас право на пособие есть только у неработающих родителей таких деток. В случае, если он устраивается на работу, то право на выплаты от государства теряется. Это не дает семьям улучшать свои финансовые условия.

"Также предлагаю поддержать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами, сегодня они также имеют право на пособие, только если не работают, не имея никакого иного источника дохода. Даже при желании подработать, люди этого не делают, тогда ты теряешь пособие", — пояснил он.

О бизнесе

Особое внимание глава государства уделил бизнесу.

"Под многими иностранными брендами уже давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути, это российские товары, только с зарубежными логотипами, так что их выпуск с уходом владельцев торговых марок не прекратится, только логотип меняется, да прибыль от этого бизнеса остается у нас в стране", — отметил президент.

Россия, как он подчеркнул, выбрала путь расширения свободы предпринимательства, а не перехода к закрытой административно-командной экономике.

Кроме того, российские производители за прошлый год подали более 90 тысяч заявок на регистрацию отечественных брендов. Кроме одежды и обуви — это в основном программное обеспечение, бытовая химия, парфюмерия, косметика и так далее.

"У нашего народа есть меткая поговорка: где родился, там и пригодился. Поэтому я уже много раз говорил, обращаясь к нашему бизнес-сообществу: надо ориентироваться, конечно, на то, чтобы вкладывать деньги здесь", — заявил Путин. Греф предрек рост налоговой нагрузки на бизнес

Бизнес, по его словам, в ключевых отраслях и секторах России должен работать в российской юрисдикции. Ситуация, когда средства зарабатываются в России и оседают на иностранных счетах, несет очевидные и часто неприемлемые риски.

"Те, кто у нас остался, работает и собирается работать из иностранных компаний, мы их считаем тоже отечественными производителями", — объяснил Путин.

Кроме того, президент напомнил о недавней встрече с "Деловой Россией, на которой ставился вопрос об амнистии в валютной сфере.

"Я скажу откровенно, подобный подход мы применяем не часто, но сейчас, когда нарушение обязательств со стороны западный контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе, а именно, предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория", — сказал глава государства. Он напомнил, что власти уже в разы уменьшили штрафы за нарушение валютного законодательства и полностью убрали их в случае внешних недружественных действий. Этот мораторий будет продлен, напомнил президент.

Отдельно Путин затронул тему проверок бизнеса.

Предприниматели говорят, что теперь вместо контрольно-надзорных органов стали приходить правоохранительные, причем зачастую и нарушений-то никаких нет, а они тут как тут, уже приходят что-то там ковыряют. Возможно, где-то это и оправдано, возможно, но по сути, что происходит? Происходит подмена понятий. Проверок, говорим, не будет, а на практике оказывается, что будет, только называется по-другому и другие люди приходят", — сказал он.

Это, по его словам, подрывает доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы, сказывается на работе бизнеса. Президент обратился к правительству, Генеральной прокуратуре и МВД дополнительно закрепить норму в законодательстве и строго отслеживать ее выполнение: проверки, там, где они остаются, должны проводиться только профильными ведомствами.

Об уходе иностранных компаний из России и работе с партнерами

"Вы хорошо знаете, мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка, из нашей экономики. Даже наоборот, предлагали взвесить все за и против, хорошо подумать о своих российских партнёрах и возможных последствиях такого шага. У каждого из наших партнеров было право выбора", — подчеркнул Путин. Минфин может увеличить платежи в бюджет с уходящих из России компаний

Если иностранные компании захотят вернуться в Россию — мы двери ни для кого не закрываем, будем создавать условия, заявил президент России.

"Конкуренции, безусловно, никто не боится, а она, как известно, двигатель прогресса и торговли, будем создавать для них необходимые условия для работы в России", — добавил он.

Правда, особенности поведения некоторых будут учтены на будущее.

"Предельно упростим открытие в России банковского счета для иностранных компаний. В таком случае даже не понадобится личное присутствие, конечно же, при соблюдении всех требований так называемого антиотмывочного законодательства", — добавил президент.

Он подчеркнул, что важно и ускорить возвращение активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию, в том числе упростив процедуру перехода бизнеса в Россию и регистрацию в специальных административных районах в тех случаях, когда такой "переезд", образно говоря, блокируется зарубежной стороной, либо вовсе не предусмотрен в их законодательстве. Сделать это, как пояснил Путин, нужно сделать до декабря этого года.

Кроме того, президент напомнил, что Москва и зарубежные партнеры готовят новые механизмы трансграничных расчетов.

"Сегодня около 90 процентов расчетов со странами Евразийского экономического союза у нас идут в рублях. Более 80 процентов расчетов с Китаем — в рублях и юанях", — сказал Путин.

Он напомнил, что у России есть на рынках не только друзья и партнеры, но и недоброжелатели, которые привыкли привыкли извлекать сверхприбыль из своего доминирования и монополии, в том числе политической монополии.

"Просто не хотят, чтобы другие страны мира имели альтернативу их самолетам, кораблям, лекарствам, банковским системам, технологиям и прочим товарам и услугам", — заметил российский лидер. Он подчеркнул, что Запад отменяет свою деловую репутацию, а "это дорогого стоит". В Китае рассказали, как Россия и ОПЕК положили конец американской эпохе

О торговом экспорте

"Наша внешняя торговля в плюсе на 22,6 миллиарда долларов….При этом за весь 2022 год профицит текущего счета составил 233 миллиарда… Что хочу подчеркнуть: этот ресурс должен более активно работать на развитие российской экономики", — сказал Путин.

Объемы торговли с теми странами, лидеры которых не поддаются часто "хамскому внешнему давлению, а руководствуются не чужими, а своими национальными интересами", выросли в разы.

Не обошел президент и тему сельского хозяйства. Рост сельхозпроизводства за прошлый год составил более десяти процентов: по всем товарным позициям Россия закрывает свои потребности, а также активно работает на экспорт. Поставки, по словам лидера страны, вышли на новый максимум и составили более 41 миллиарда долларов.

Вот уже десять лет Россия находится в пятерке ведущих экспортеров зерна, напомнил Путин. С 2016 года страна выступает крупнейшим мировым поставщиком пшеницы — номер один на мировых рынках. В этом году, как он считает, российские поставщики обновят рекорд по поставкам пшеницы. Абрамченко оценила российский молочный экспорт

Об ограничениях на нефть и ОПЕК+

"Это (введенные ограничения на продажу российских энергоресурсов) заставляет наши компании действовать более энергично, искать новую логистику, искать новых партнеров — и они находят. Это заставляет действовать более профессионально что ли: не просто довести товар до порта и продать его, не хочется говорить обо всех инструментах, но приобретают активы за рубежом наши компании, перерабатывают нефть в нефтепродукты", — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что совместными действиями странам-участницам ОПЕК+ удается сбалансировать рынок. Президент напомнил, что в объединение входит и Алжир.

"Мы и с Алжиром вместе советуемся при принятии этих решений в рамках этой организации. Должен вам сказать, что все решения в рамках ОПЕК+ по снижению добычи в том числе и прежде всего, они носят деполитизированный характер. Они не связаны ни со специальной военной операцией России, ни с какими-то другими конъюнктурными соображениями. Они связаны с вопросами экономической целесообразности как для производителей, так и для потребителей", — добавил глава страны.