У мошенников есть 140 сценариев для обмана россиян, заявили в Сбербанке
Зампред Сбербанка Кузнецов: у мошенников есть более 140 сценариев для обмана россиян
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. У телефонных мошенников существует более 140 сценариев для обмана россиян, рассказал зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Мы на сегодняшний день фиксируем любые новые сценарии и телефонного мошенничества, и вообще киберпреступлений. У нас точно описаны все сценарии, которые когда-либо появлялись на нашем горизонте — таких сценариев у нас больше 140", — заявил он в кулуарах ПМЭФ.
Сейчас, по его словам, происходят лишь незначительные изменения: "сегодня это сотрудник безопасности Центробанка, завтра — Сотрудник Следственного комитета, послезавтра — прокурор или полицейский".
Кроме того, телефонные мошенники стали принуждать россиян брать кредиты, пытаются завладеть недвижимостью и принуждать людей к террактам.
"Это новое явление", — заключил Кузнецов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/News/20230616/840856454.html
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