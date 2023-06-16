С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. У телефонных мошенников существует более 140 сценариев для обмана россиян, рассказал зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Мы на сегодняшний день фиксируем любые новые сценарии и телефонного мошенничества, и вообще киберпреступлений. У нас точно описаны все сценарии, которые когда-либо появлялись на нашем горизонте — таких сценариев у нас больше 140", — заявил он в кулуарах ПМЭФ.

Сейчас, по его словам, происходят лишь незначительные изменения: "сегодня это сотрудник безопасности Центробанка, завтра — Сотрудник Следственного комитета, послезавтра — прокурор или полицейский".

Кроме того, телефонные мошенники стали принуждать россиян брать кредиты, пытаются завладеть недвижимостью и принуждать людей к террактам.

"Это новое явление", — заключил Кузнецов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.