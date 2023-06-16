Глава Алжира: страна хочет присоединиться к БРИКС, чтобы освободить экономику от давления
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, выступая на ПМЭФ, что его страна хотела бы в ближайшее время присоединиться к БРИКС, чтобы освободить экономику "от некоторого давления".
"Я говорю от имени своей страны (Алжира — ред.), что мы хотели бы в ближайшем будущем примкнуть к организации БРИКС для того, чтобы освободить нашу экономику от некоторого давления, которому мы подвергаемся", — сказал он, выступая в ходе пленарного заседания.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/News/20230616/840856599.html
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