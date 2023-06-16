С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, выступая на ПМЭФ, что его страна хотела бы в ближайшее время присоединиться к БРИКС, чтобы освободить экономику "от некоторого давления". Россия и Алжир договорились поощрять переход на нацвалюты

"Я говорю от имени своей страны (Алжира — ред.), что мы хотели бы в ближайшем будущем примкнуть к организации БРИКС для того, чтобы освободить нашу экономику от некоторого давления, которому мы подвергаемся", — сказал он, выступая в ходе пленарного заседания.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.