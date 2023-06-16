Der Tagesspiegel: ПМЭФ показал, чего на самом деле добился Запад
Der Tagesspiegel: ПМЭФ показал, что российская экономика успешно развивается вопреки санкциям
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Россия празднует устойчивость своей экономики, несмотря на введенные против нее санкции, пишет немецкая Der Tagesspiegel.
На 26-м Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин хочет показать, что его страна не зависит от партнеров из США и Европы.
С самого начала СВО глава государства не уставал подчеркивать, что Россия не только не поддается карательным мерам Запада, но даже выходит из них более сильной и независимой.
В целом российская экономика действительно на удивление хорошо и быстро адаптировалась к санкциям: российские бизнесмены оказались выносливы и способны выжить. Кроме того, сейчас в московских магазинах нет недостатка в продуктах или модной летней одежды.
Помогло и новое постановление правительства России о «параллельном импорте». Соответственно, товары могут быть ввезены в страну без разрешения владельца товарного знака — часто через третьи страны. Это открыло новые ниши для бизнеса.
https://1prime.ru/News/20230616/840857106.html
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