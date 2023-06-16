МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Россия празднует устойчивость своей экономики, несмотря на введенные против нее санкции, пишет немецкая Der Tagesspiegel. О позитиве в экономике и благосостоянии россиян: Путин выступил на ПМЭФ

На 26-м Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин хочет показать, что его страна не зависит от партнеров из США и Европы.

С самого начала СВО глава государства не уставал подчеркивать, что Россия не только не поддается карательным мерам Запада, но даже выходит из них более сильной и независимой.

В целом российская экономика действительно на удивление хорошо и быстро адаптировалась к санкциям: российские бизнесмены оказались выносливы и способны выжить. Кроме того, сейчас в московских магазинах нет недостатка в продуктах или модной летней одежды.

Помогло и новое постановление правительства России о «параллельном импорте». Соответственно, товары могут быть ввезены в страну без разрешения владельца товарного знака — часто через третьи страны. Это открыло новые ниши для бизнеса.