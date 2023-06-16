МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 25 апреля этого года, следует из данных торговой площадки. Котировки нефти нацелились на рост по итогам недели

К 18.47 мск курс евро повышается на 41 копейку, до 92 рублей ровно, максимально в ходе торгов курс европейской валюты подскакивал до 92,01 рубля.

Курс юаня в это же время растет на 5 копеек, до 11,78 рубля, доллара — на 46 копеек, до 84,21 рубля.