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Курс евро поднялся до 92 рублей впервые с 25 апреля
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Курс евро на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 25 апреля этого года, следует из данных торговой площадки. К 18.47 мск курс евро повышается на 41 копейку, до 92... ПРАЙМ, 16.06.2023
новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 25 апреля этого года, следует из данных торговой площадки.
К 18.47 мск курс евро повышается на 41 копейку, до 92 рублей ровно, максимально в ходе торгов курс европейской валюты подскакивал до 92,01 рубля.
Курс юаня в это же время растет на 5 копеек, до 11,78 рубля, доллара — на 46 копеек, до 84,21 рубля.