С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. России нужно продвигать отечественный бизнес агрессивно, этого не надо стесняться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с одной из участниц ПМЭФ на полях форума. Президент Алжира: мы наблюдаем необъявленную холодную экономическую войну

"Мы должны продвигать наш бизнес агрессивно, этого не надо стесняться", — сказал Песков.

"Мы обеспечиваем и будем обеспечивать комфортные условия для работы здесь зарубежных компаний, если они выполняют все положения нашего законодательства, если они заинтересованы в продолжении, в расширении своей деятельности здесь. Мы открытая для иностранного бизнеса, для иностранных инвесторов страна. Мы в них заинтересованы", — добавил пресс-секретарь.

По его словам, ставшие свободными ниши сегодня моментально заполняются российскими инвесторами, которые обеспечивают функционирование предприятий и занятость людей, что важно для экономики страны.

"Мало кто этого ожидал с самого начала", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.