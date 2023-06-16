Песков призвал продвигать российский бизнес агрессивно, не стесняясь
Песков: российский бизнес нужно продвигать агрессивно, этого не надо стесняться
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. России нужно продвигать отечественный бизнес агрессивно, этого не надо стесняться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с одной из участниц ПМЭФ на полях форума.
"Мы должны продвигать наш бизнес агрессивно, этого не надо стесняться", — сказал Песков.
"Мы обеспечиваем и будем обеспечивать комфортные условия для работы здесь зарубежных компаний, если они выполняют все положения нашего законодательства, если они заинтересованы в продолжении, в расширении своей деятельности здесь. Мы открытая для иностранного бизнеса, для иностранных инвесторов страна. Мы в них заинтересованы", — добавил пресс-секретарь.
По его словам, ставшие свободными ниши сегодня моментально заполняются российскими инвесторами, которые обеспечивают функционирование предприятий и занятость людей, что важно для экономики страны.
"Мало кто этого ожидал с самого начала", — добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/News/20230616/840857798.html
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