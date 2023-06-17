МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Кибермошенники выбирают своих жертв, основываясь на качествах людей, более склонных "попадаться на удочку", но есть четыре фактора, которые повышают эту опасность, рассказал "Прайму" инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов. Пользователей научили, как проверить, следит ли за ними WhatsApp

Во-первых, это недостаточная осведомленность о кибербезопасности. Преступники совершенствуют свои методы и пользуются самыми актуальными уязвимостями. Чем больше у человека практических знаний о современных методах мошенничества, тем легче будет обезопаситься.

Кроме того, слабые пароли и повторное использование паролей также увеличивают риски оказаться жертвой мошенников.

"Нельзя использовать односложные комбинации и использовать их повторно в разных сервисах. Для каждого вашего аккаунта — свой уникальный и желательно сложный пароль, очень много пользователей грешат тем, что не уделяют этому нужное внимание", — объяснил Ефимов.

Еще один важный пункт, который отметил специалист, — это изощренные фишинговые атаки и суперновые вредоносные программы. Люди, как подчеркнул эксперт, не успевают выработать тактику против одних приемов, как преступники готовят новые. Сайты-подделки имеют правило совершенствоваться и выглядеть практически как оригинал. А вредоносные программы (трояны, шпионское и рекламное ПО) маскируется каждый раз всё лучше и лучше под полезные ресурсы.

Важную роль играет и подключение к ненадежным или незащищенным Wi-Fi сетям: это позволяет злоумышленникам перехватывать интернет-активность и получать доступ к личным данным, добавил Ефимов.

Он также пояснил, что преступники в целом выбирают наиболее уязвимых в вопросах кибербезопасности жертв, чтобы не тратить слишком много усилий и времени. Кроме того, в первую очередь злоумышленников интересуют те, у кого есть что украсть.