De Beers за последние две недели сократила продажи алмазов
De Beers сократила продажи алмазов на 6 процентов - до 450 миллионов долларов
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила продажи алмазов в пятом бизнес-цикле текущего года (с 5 по 20 июня) на 6% по сравнению с предшествовавшим циклом — до 450 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании.
Четвертый бизнес-цикл года длился с 1 по 16 мая. Продажи за тот период составили 479 миллионов долларов.
В годовом выражении продажи алмазов De Beers в пятом бизнес-цикле упали на 31,5%.
"После JCK Show и с учетом продолжающихся глобальных макроэкономических сложностей, которые продолжают влиять на настроения конечных клиентов, алмазная отрасль остается осторожной в преддверии лета. На этом фоне мы увидели, что спрос на необработанные алмазы De Beers во время пятого цикла продаж этого года был несколько ниже, чем во время четвертого цикла", — прокомментировал гендиректор компании Эл Кук (Al Cook).
Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.
https://1prime.ru/News/20230621/840890684.html
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