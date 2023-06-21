МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила продажи алмазов в пятом бизнес-цикле текущего года (с 5 по 20 июня) на 6% по сравнению с предшествовавшим циклом — до 450 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании. ЕС достиг политического соглашения по эмбарго на российские алмазы

Четвертый бизнес-цикл года длился с 1 по 16 мая. Продажи за тот период составили 479 миллионов долларов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers в пятом бизнес-цикле упали на 31,5%.

"После JCK Show и с учетом продолжающихся глобальных макроэкономических сложностей, которые продолжают влиять на настроения конечных клиентов, алмазная отрасль остается осторожной в преддверии лета. На этом фоне мы увидели, что спрос на необработанные алмазы De Beers во время пятого цикла продаж этого года был несколько ниже, чем во время четвертого цикла", — прокомментировал гендиректор компании Эл Кук (Al Cook).

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.