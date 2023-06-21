МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Рыночная доля крупнейшей криптобиржи мира Binance сократилась до 1,5% с 22% в конце марта, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании в сфере криптовалюты Kaiko. Криптобиржа Coinbase не уйдет из США

"На долю Binance.US сейчас приходится всего 1,5% от общего недельного объема торгов среди криптобирж США, что меньше, чем 8,2% в начале года и 22% в конце марта", — пишет Блумберг с данных Kaiko.

"То, что мы видим сейчас, — это своего рода крах Binance.US. Сможет ли Binance.US выжить после вступления в силу Закона о ценной бумаге? Я думаю, что суд еще не определился, но, глядя на данные, я думаю, что это очень маловероятно", — сказала агентству директор по исследованиям компании Kaiko Клара Медали (Clara Medalie).

Что касается криптобиржи Coinbase, которая также попала под иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США, то ее доля упала до 51% с 56,5% в начале года, следует из данных Kaiko.

Binance – ведущая мировая "блокчейн-экосистема" и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами. В начале месяца SEC предъявила 13 обвинений Binance и ее руководителю Чанпэну Чжао в нарушении законодательства о ценных бумагах, после чего, 7 июня, окружной суд США удовлетворил ходатайство SEC о заморозке активов BAM Management и BAM Trading — дочерних компаний криптобиржи Binance в США.