МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Продажи смартфонов, наушников, смарт-часов и фитнес-трекеров выросли в России за первые четыре месяца текущего года на 15% относительно аналогичного периода 2022 года, среди брендов-лидеров — Xiaomi, Apple, Samsung, Realme, Huawei и Tecno, рассказали РИА Новости в группе "М.Видео-Эльдорадо". Россиянам раскрыли, отчего "умирают" смартфоны

Отмечается, что на отечественном рынке продолжает развиваться интерес к экосистемам электроники – гаджетам и сервисам одного бренда. Центром продуктовой платформы выступает смартфон, позволяющий бесшовно управлять другими ее элементами. В экосистему одного производителя также зачастую входят компьютерная техника, ТВ и устройства умного дома.

"В январе-апреле на российском рынке в общей сложности было продано около 19 миллионов смартфонов, носимых устройств и наушников, что больше почти на 15%, чем годом ранее. Более 45% от этого объема пришлось на гаджеты от шести компаний – Xiaomi, Apple, Samsung, Realme, Huawei и Tecno, спрос на эти бренды за год вырос более чем на треть. В среднем каждый десятый владелец смартфона предпочитает покупать носимые устройства и наушники того же производителя", — заявил ритейлер.

При этом самую доступную экосистему предлагает бренд Tecno, средний чек трех основных устройств этого бренда на российском рынке в этом году составляет порядка 15,5 тысячи рублей, стартовая цена комплекта Xiaomi — около 19 тысяч. При этом средняя стоимость смартфона, смарт-часов и наушников компании Realme находится на уровне 20 тысяч, Huawei — порядка 43 тысяч, Samsung – начинается от 55 тысяч. Дороже всего обойдется комплект девайсов Apple — от 112 тысяч рублей.

Коммерческий директор "М.Видео-Эльдорадо" Олег Муравьев подчеркнул, что наибольшее проникновение дополнительных устройств у владельцев смартфонов Apple, Huawei и Xiaomi. Так, по его словам, каждый третий обладатель нового смартфона Apple и почти каждый десятый со смартфоном Huawei покупает аксессуар того же бренда сразу или докупает в течение года.