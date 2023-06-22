МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. В Великобритании количество краж продуктов питания из магазинов достигло максимального за десять лет уровня, пишет Financial Times. СМИ: Британия сохранит санкции против России до выплаты Украине компенсаций



Люди в отчаянии, возмущаются читатели газеты: преступников никто не ловит, потому что все полицейские заняты сопровождением членов королевской семьи, уверен один из них.



В 2022 году были зафиксированы более 1,1 миллиона случаев краж по сравнению с 970 тысячами годом ранее. Согласно докладу Ассоциации минимаркетов (ACS) — это самый высокий уровень за десятилетие. Больше всего крадут мясо, алкогольную продукцию и кондитерские изделия.



По мнению владельцев магазинов, причиной "беспрецедентного" уровня краж стал кризис стоимости жизни: все больше людей с трудом могут позволить себе покупать даже предметы повседневного пользования, поскольку цены продолжают расти.



Для снижения риска краж магазины стали уменьшать количество выставляемых на полках товаров и прикреплять магнитные бирки к ряду продуктов, в частности к стейкам, сырам и маслу. Владельцы магазинов у дома призывают полицию и правительство составить список "самых разыскиваемых" воров, чтобы можно было выявлять этих "рецидивистов" и запрещать им заходить в торговые точки — либо вообще отправлять их в специализированные учреждения для прохождения программ реабилитации.



"Вы говорите, кражи в продуктовых магазинах? Полиция не обращает никакого внимания даже на кражи автомобилей. В одном лишь Лондоне было угнано более 30 тысяч автомобилей"?— возмутился читатель Italicus.



"Если люди начали воровать в магазинах детское питание, еду и напитки, значит мы уже вступили на "диккенсовскую" территорию. Даже если эти кражи совершают люди с зависимостями, получается, что уже появился "черный рынок" продуктов питания, потому что они стали очень дорогими. Очевидно, что люди уже в отчаянии. Доступность еды и жилья — это ключевые индикаторы здоровья страны", — считает Defender69.



"Число мелких преступлений растет повсюду. Вот что происходит, когда государственные средства идут не на финансирование дополнительных сил полиции, а в карманы частных лиц", — выразил сожаление AchingSimpleton



"У полиции нет ресурсов даже для того, чтобы расследовать гораздо более серьезные преступления. Мелкие кражи попросту игнорируются. Спасибо за меры жесткой экономии», —пишет Hephaestus of London



"Полиция слишком занята сопровождением второстепенных членов королевской семьи во время их прогулок по городу — в колоннах по четыре автомобиля. Настоящий позор!", — считает Rosaroo.

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