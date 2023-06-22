АНКАРА, 22 июн — ПРАЙМ. Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару в четверг после неожиданного решения Центробанка поднять ключевую ставку лишь до 15%, тогда как рынок ожидал повышения минимум до 20%, однако рынок рано отреагировал, ведь не все зависит от ставки, прокомментировал РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Турция отметила необходимость продолжать поставки по "зерновому коридору"

Ранее в четверг ЦБ Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку — до 15% с 8,5%. Это было первое решение регулятора по ставке с новой главой — Хафизе Гайе Эркан. Многие аналитики ожидали более резкого повышения: годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,6%. Доллар на этом фоне впервые пробил вверх психологическую отметку в 24 лиры.

"Рынок ожидал, что ставка будет повышена как минимум до 20%. Поэтому, поскольку была определена более низкая ставка, произошло повышение цены иностранной валюты", — отметил Эрчин.

Вместе с тем, по его словам, укрепление лиры нежелательно. "Потому что это не пойдет на пользу экспорту. Ожидается растущий курс иностранной валюты. Рынок рано отреагировал на решение по ключевой ставке. Вопрос не только в ставке. Будут также изменения в макроэкономических мерах", — подчеркнул он.

"Понятно, что существуют спекуляции, но ожидалось, что обменный курс поднимется немного выше. Однако в предстоящий период приток иностранной валюты успокоит ситуацию с курсом", — добавил Эрчин.