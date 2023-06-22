Международные резервы России за неделю по 16 июня увеличились на 0,3 процента
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 9 по 16 июня увеличились на 0,3% и составили 587,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.
"Объем международных резервов по состоянию на 16 июня составил 587,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 1,8 миллиарда долларов США, или на 0,3%, преимущественно вследствие положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
На 9 июня показатель находился на уровне 585,7 миллиардов долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/News/20230622/840903056.html
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