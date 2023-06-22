КИШИНЕВ, 22 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что власти страны не видят смысла в закупке природного газа у "Газпрома". Молдавия больше не потребляет российский газ, заявил премьер страны

"Сейчас страна не видит смысла в приобретении газа у российского концерна. Даже если цены у "Газпрома" будут ниже, вполне возможно, что объемов, которые они будут поставлять, будет недостаточно", — заявил Парликов в эфире телеканала TV8.

По его словам, обе стороны не в полной мере выполняют свои обязательства. Кишинев ставит в вину "Газпрому" необоснованное сокращение объемов поставок, при этом молдавские власти так и не предоставили результаты обещанного аудита исторической задолженности компании "Молдовагаз".

Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля. В конце мая глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что результатов аудита нет, поскольку власти не оплатили его проведение.