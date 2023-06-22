МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. выплатит по одному миллиону рублей всем своим сотрудникам, проработавшим дольше 10 лет, даже если они уже вышли на пенсию, следует из писем председателя совета директоров компании Владимира Мельникова, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Их подлинность подтвердил представитель ритейлера. Gloria Jeans сообщила об утечке данных более трех миллионов пользователей

В одном из них уточняется, что все, чей стаж в компании (без учета декрета) составляет 10 лет и больше, получат по одному миллиону рублей после вычета налогов. Выплату получат все, независимо от того, в какой стране, юрлице и подразделении сотрудник находится. Те, кто проработал 10 лет и больше и уже вышел на пенсию, также получат деньги.

Уточняется, что речь идет про 2527 человек, что составляет почти 17% от числа всех сотрудников компании.

"Многие из вас получили на этой неделе крупные денежные суммы. Хочу еще раз подчеркнуть: это не премия и не подарок. Речь не идет о справедливости или мотивации… Эти выплаты — мой долг перед теми людьми, кто подарил "Глории" 10 и больше лет своей жизни. Я обещал Богу и себе сделать его, но никогда не говорил об этом публично", — говорится в другом письме Мельникова.

По его словам, те, кто получил деньги, "когда-то сделали Gloria Jeans дорогой подарок", и теперь пришло время вернуть людям "долг".