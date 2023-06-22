МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" утвердил обновленную долгосрочную программу развития на 2024–2033 годы, исключит из системы стратегического планирования показатель доли компании на рынке газа Европы, сообщила компания. "Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 22 июня

"Совет директоров ПАО "Газпром" решил: утвердить долгосрочную программу развития ПАО "Газпром" (группы "Газпром") на 2024–2033 годы", — говорится в сообщении компании.

Кроме того, по решению совета директоров, главе "Газпрома" Алексею Миллеру нужно обеспечить изменения в порядок планирования "Газпрома", предусматривающие "исключение из системы стратегического планирования ПАО "Газпром" стратегического целевого показателя первого уровня газового бизнеса "Доля на рынке газа стран европейского региона".

Экспорт российского газа в европейском направлении снизился после начала военной операции на территории Украины — на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье, как сообщал глава компании Алексей Миллер, в 2022 году в 1,8 раза меньше, чем годом ранее — 100,9 миллиарда кубометров газа. Это стало минимальным объёмом с начала 1990-х годов.