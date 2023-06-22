МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается на 1% в четверг вечером, реагируя на продолжение "ястребиного" курса денежно-кредитной политики мировых центробанков, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Золото дешевеет четвертый день подряд

По состоянию на 19.52 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 18,15 доллара, или на 0,93%, до 1 926,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,31% — до 22,512 доллара за унцию.

По итогам июньского заседания Федрезерв США сохранил базовую процентную ставку на уровне 5-5,25%. Позднее председатель регулятора Джером Пауэлл заявил, что практически все члены Комитета по открытым рынкам центробанка считают целесообразным к концу года повысить ставку. Также на прошлой неделе учетную ставку повысил Европейский центробанк – до 4% с 3,75%, а глава регулятора Кристин Лагард допустила новое повышение ставки в июле.

В четверг итоги заседания опубликовал Банк Англии. Британский центробанк неожиданно повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов — до 5% с 4,5%.

"Центробанки находятся в центре внимания в конце недели, и они по-прежнему склоняются к "ястребиной" денежно-кредитной политике. Это негативно для рынков драгоценных металлов как с точки зрения спроса, так и с точки зрения того, что это делает гособлигации, конкурирующий актив, более привлекательными", — приводит портал MarketWatch слова старшего аналитика Kitco Metals Джима Выкоффа (Jim Wyckoff).