МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило порядок передачи конфискованных товаров легкой промышленности Министерству обороны РФ и МЧС на гуманитарные и иные цели. Соответствующее постановление, которое закрепляет норму принятого в июне закона, подписал премьер Михаил Мишустин. О этом сообщили в пресс-службе правительства. Правительство поручило подключить россиян к гигабитному интернету

"Товары легкой промышленности, конфискованные в рамках дел об административных правонарушениях и полученные Росимуществом, можно будет передавать на гуманитарные и другие цели МЧС и Минобороны. Постановление, закрепляющее норму принятого в июне закона, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

В документе говорится об обуви, одежде, текстильных изделиях. Конфискат не будут уничтожать. При необходимости он будет безвозмездно передаваться МЧС и Минобороны, а затем использоваться по их прямому назначению. Например, для помощи людям, чье имущество пострадало от пожара или наводнения.

"Постановлением правительства устанавливается порядок безвозмездной передачи конфискованных товаров. При их поступлении в распоряжение Росимущества, оно направляет Минобороны и МЧС уведомление о наличии конфиската. Министерства в свою очередь в течение 15 дней направляют в Росимущество согласие на получение товаров", — пояснили в правительстве.

Закон, в соответствии с которым конфискованные товары могут быть переданы на нужды Минобороны и гуманитарные цели МЧС, был подписан президентом Владимиром Путиным 13 июня. Его действие распространяется на все конфискованные, но еще не уничтоженные товары.