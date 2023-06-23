МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Америка возвела толстую стену между ЕС и Россией и теперь пытается удержать Европу от сотрудничества с Китаем, пишет Evrensel. США не могут "осилить" Китай, пишет СМИ

Германия, которая придает отношениям с КНР особое стратегическое значение, с такой политикой не согласна. На этой неделе состоялась встреча правительств двух стран, чтобы договорится о сотрудничестве. Но трещина, которую американцы создают в отношениях Германии и Китая, будет нарастать, а «платить по счету» придется обычному народу.

США удалось возвести толстую стену между Европой и Россией с помощью украинского конфликта. И теперь важно, как Вашингтону удастся повлиять на взаимоотношения Германии, Франции, Италии и Великобритании с Китаем.

Как пишет издание, США планируют создать стену между осью Берлин — Париж и Пекином, рассчитывая удержать ЕС на своей стороне против КНР. Китай же, в свою очередь, строит долгосрочные планы со странами, которые являются стратегическими союзниками Соединенных Штатов, кроме Великобритании.

Судя по всему, в процессе империалистического передела противоречия между Китаем и НАТО будут углубляться, и это постепенно перерастет в санкции в различных областях.

Политика, проводимая США для сохранения своего господства в мире, показывает, что китайский танец Германии долго не продлится. Несмотря на огромный объем торговли между двумя странами (300 миллиардов евро), присоединение Германии к антикитайскому хору в то же время будет означать, что США по-прежнему очень сильны.

А главный счет за напряженность между империалистическими государствами и вооруженные столкновения выставляется народам, свидетелями чего мы становимся на Украине. Тем временем монополии империалистических стран находят выход и продолжают приумножать свои прибыли.

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