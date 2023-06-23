МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Минпромторг России планирует с 1 октября 2023 года по 28 февраля 2025 года запустить эксперимент по маркировке отдельных видов технических средств реабилитации (ТСР), сообщает пресс-служба министерства. В России вводят обязательную маркировку пяти товарных категорий

"Эксперимент по маркировке отдельных видов технических средств реабилитации в России планируется запустить с 1 октября 2023 года… Проект постановления предполагает проведение добровольного эксперимента с 1 октября 2023 года по 28 февраля 2025 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что указанные сроки могут быть скорректированы по ходу эксперимента. Эксперимент будет проведен в отношении перечня отдельных видов технических средств реабилитации, сформированного с учетом предложений Минтруда России, Социального фонда, а также научных и экспертных организаций в сфере технической реабилитации инвалидов.

"Цель эксперимента — отработка технологий нанесения средств идентификации на технические средства реабилитации и работы участников рынка в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, а также пресечения посредством данной информационной системы теневого оборота указанной продукции", — поясняется в релизе.

Формирование общей модели и порядка маркировки будет проводиться при координации проекта Минпромторгом вместе с участниками рынка, в том числе производителями, импортерами технических средств реабилитации, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Социальным фондом России и ООО "Оператор-ЦРПТ".

Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. В настоящее время также происходит поэтапное введение маркировки пива и слабоалкогольных напитков, биологически активных добавок к пище, антисептиков, медизделий, безалкогольных напитков и соков, кресел-коляскок, детской воды.