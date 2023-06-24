МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Понедельник в Москве объявлен нерабочим днем, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", — написал он.

Мэр попросил москвичей своевременно сообщать 112 о нештатных ситуациях и происшествиях. Жителей столицы призвали максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможны перекрытия движения в отдельных кварталах и на дорогах.

В Москве введен режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе отменили ранее объявленные массовые мероприятия.

Как ранее сообщал Собянин, информация о перекрытиях движения на въездах и выездах из столицы не соответствует действительности. Мэр также призывал москвичей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.