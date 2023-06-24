МИНСК, 24 июн — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник анонсировал новые ответные меры на санкции Запада. Глава МИД Белоруссии назвал санкционную политику Запада войной

"Конечно, мы принимаем и ответные меры. Вы знаете, что принят целый ряд решений: и перечень недружественных стран, и ограничения по технологическому импорту для западных стран, и ограничения по целой гамме продовольственных товаров. Вы знаете, что на этой неделе было принято решение об ограничении въезда польских прицепов и полуприцепов на территорию Беларуси. Это ответная мера на последние санкционные решения Варшавы в отношении Республики Беларусь. Готовятся еще дополнительные меры, о которых, я думаю, мы скоро публично узнаем", — рассказал Алейник в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.

Министр обратил внимание, что Белоруссия, несмотря на все санкции, осуществляет торговлю со 189 странами мира. Довольно успешно удалось переориентировать экспортные потоки со стран Запада и Украины (в прежние времена удельный вес этого направления в объеме белорусского экспорта доходил до 40%), отметил Сергей Алейник.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и подавления протестов оппозиции против их итогов. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.