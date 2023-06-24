МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдет в Белоруссию, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Москве понедельник объявили нерабочим днем

"Уголовное дело будет прекращено и сам он уйдет в Белоруссию. Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России", — сказал представитель Кремля.

"В итоге удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь", — добавил он.

Песков подчеркнул, что была достигнута договоренность о том, что ЧВК "Вагнер" вернется в свои лагеря, расположения.

Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.