МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Рабочая группа при крымском парламенте готовит два запроса в Конституционный Суд РФ по вопросу легитимности и отмене решения о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. В Крыму оценили сроки восстановления Чонгарского моста

Ранее сообщалось о создании специальной рабочей группы, которой предстоит изучить вопрос легитимности указа 1954 года о передаче полуострова Украине и подготовить обоснования для его отмены.

"Сейчас рабочая группа готовит два запроса в Конституционный Суд. Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации Закона СССР от 26 апреля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР". Второй: об официальном толковании положений Конституции РФ", — сказал Трофимов РИА Новости.

По его словам, работу планируется завершить в конце июля-начале августа.

"Проект запроса планируем представить на открытии осенней сессии крымского парламента", — сказал Трофимов.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".