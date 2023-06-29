МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Юань ослаб против доллара США в четверг, несмотря на то, что Народный банк Китая несколько дней устанавливал более высокий, чем ожидалось, срединный курс доллара к юаню, что было истолковано инвесторами как попытки регулятора сдержать ослабление национальной валюты. Крупнейшие российские банки повысили ставки по вкладам в юанях

В четверг срединный курс был установлен на уровне 7,2208 против 7,2101 в среду.

Официальный ориентировочный курс оказался гораздо выше ожиданий рынка, отмечают трейдеры и экономисты, как это было в понедельник и вторник. Прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, предполагал, что срединный курс будет установлен на уровне 7,2540.

Участники рынка внимательно следят за устанавливаемым центральным банком срединным курсом юаня и обычно воспринимают его отклонение от рыночных прогнозов как отражение официальной позиции по отношению к динамике национальной валюты.

"Сохраняется высокая вероятность того, что Народный банк Китая продолжит использовать фиксинги и другие меры валютной политики, если ослабление юаня вновь ускорится в ближайшие дни", — говорится в аналитической записке HSBC.

На спот-рынке пара доллар США/китайский юань открылась по 7,2288, но позднее выросла до 7,2499, максимума с ноября прошлого года. В 2.46 по Гринвичу пара торговалась по 7,2462, выше уровня закрытия предыдущей сессии. США могут ввести новые ограничения на экспорт чипов в Китай

Пара доллар США/оффшорный юань показала аналогичную динамику и выросла до 7,2555.

"Срединный курс доллара к юаню был установлен на гораздо более высоком уровне, чем ожидалось, что говорит о стремлении центрального банка взять ослабление юаня под контроль", — отмечает трейдер одного из китайских банков.

Доллар США укрепился против других основных валют на фоне комментариев глав ведущих центральных банков о траекториях своих денежно-кредитных политик на конференции Европейского центрального банка в Синтре.

Между тем, премьер-министр Китая Ли Кэцян, выступая во вторник на Всемирном экономическом форуме в Тяньцзине, подтвердил намерение Пекина принять меры для стимулирования спроса, однако не сообщил, какие именно меры имеются в виду.