МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. УК "Первая", одна из крупнейших российских управляющих компаний, получила в Индии лицензию иностранного портфельного инвестора второй категории, что позволяет управлять активами клиентов на фондовых биржах Индии, сообщили РИА Новости в компании. Названы причины провала попыток Байдена оторвать Индию от России

"Управляющая компания "Первая" получила в Индии лицензию иностранного портфельного инвестора (Foreign Portfolio Investor, сокр. FPI) второй категории. Совет по ценным бумагам и биржам Индии внёс УК "Первая" в соответствующий реестр", — рассказали в компании.

Полученная лицензия открывает доступ к операциям на локальном рынке ценных бумаг, позволяет управлять активами клиентов на фондовых биржах Индии, открывая напрямую счета у индийских брокеров и других профессиональных участников рынка (банки или депозитарии), пояснили в компании.

"Таким образом, УК "Первая" сможет создавать инвестиционные продукты с индийскими ценными бумагами (акции, облигации, ETF) без дополнительных посредников и лишних комиссий, а также без использования депозитариев, расчётных систем и иных инфраструктурных организаций недружественных стран, пояснили в компании", — также сказали в УК. Россия вышла на четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Индии

В стране есть две крупные торговые площадки (Национальная фондовая биржа и Бомбейская фондовая биржа) и свыше 20 небольших региональных. Среди наиболее известных индийских эмитентов — автопроизводитель Tata Motors, фармацевтическая корпорация Dr. Reddy's Laboratories, крупный банк ICICI Bank и мультифункциональный холдинг Reliance Industries. Деятельность этих компаний не ограничивается Индией, а выходит далеко за её пределы. Всего на площадках страны торгуются финансовые инструменты более двух тысяч эмитентов.

"Сегодня мы сделали ещё один большой шаг в направлении инвестиций на развивающихся финансовых рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, получив лицензию портфельного инвестора на перспективном индийском рынке. Капитализация рынка Индии превышает 3 триллиона долларов — это пятый по величине фондовый рынок мира", — прокомментировал генеральный директор УК "Первая" Андрей Бершадский.

ФГ "Финам" в начале марта сообщала, что заключила партнерство с венчурной инвесткомпанией FinSight Ventures и брокером Ashika Group, чтобы предоставить инвесторам доступ к рынку Индии. А в феврале совет по ценным бумагам и биржам Индии зарегистрировал УК "Альфа-Капитал" как иностранного портфельного инвестора, который может самостоятельно совершать операции на локальном фондовом рынке, открывать брокерский и банковский счета.