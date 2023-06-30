Российский рынок акций вырос
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В ОСНОВНУЮ СЕССИЮ ВЫРОС НА 0,03%, ПО ИТОГАМ НЕДЕЛИ — НА 0,08% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/News/20230630/840964450.html
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В ОСНОВНУЮ СЕССИЮ ВЫРОС НА 0,03%, ПО ИТОГАМ НЕДЕЛИ — НА 0,08% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/News/20230630/840964450.html
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