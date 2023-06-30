МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал изъятие российских активов для восстановления Украины непростой задачей. Депутат ЕП раскрыл шокирующую правду об антироссийских санкциях

"Это все ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как", — заявил чиновник на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.

Он отметил, что Еврокомиссия проработает этот вопрос.

Ранее источник в ЕС заявлял, что вопрос об использовании замороженных российских активов вызывает споры среди членов объединения.

С начала спецоперации Запад заморозил около половины золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов. В ЕК заявили, что пока законодательной базы для использования этих средств в Европе нет.