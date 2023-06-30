"Все ужасно сложно". Шольц сделал признание об антироссийском плане Запада
Канцлер Германии Шольц назвал изъятие замороженных российских активов очень сложным
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал изъятие российских активов для восстановления Украины непростой задачей.
"Это все ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как", — заявил чиновник на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.
Он отметил, что Еврокомиссия проработает этот вопрос.
Ранее источник в ЕС заявлял, что вопрос об использовании замороженных российских активов вызывает споры среди членов объединения.
С начала спецоперации Запад заморозил около половины золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов. В ЕК заявили, что пока законодательной базы для использования этих средств в Европе нет.
https://1prime.ru/News/20230630/840964521.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.