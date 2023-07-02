МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Рубль будет ослабляться настолько, насколько им позволят монетарные власти, рассказал "Прайму" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Рубль заметно снизился по окончании налогового периода

По его словам, никто не может точно знать, до какой отметки российская валюта будет падать, но, как полагает эксперт, за доллар вряд ли будут давать 95 рублей.

"ЦБ не будет вводить ограничительные меры. Однако, если граждане начнут проявлять беспокойство из-за роста цен и увеличится спрос на иностранную валюту, а также если люди начнут снова снимать деньги с банковских вкладов в попытке сохранить свои средства, тогда ЦБ может вмешаться", — добавил Антонов.

По его мнению, в первую неделю июля доллар будет находиться у отметки в 90 рублей, а евро — 99 рублей.

"О трехзначных показателях в рублях доллара и евро в июле пока говорить преждевременно", — заметил собеседник агентства.

Он также посоветовал не покупать "токсичную" валюту, от которой "фонит за километр": она может быть полезна тем, кто едет за границу в командировку или отдыхать, а также импортерам для будущих сделок. Однако, хранить значительные суммы в такой валюте очень рискованно, особенно учитывая непредсказуемость действий властей Европы и США.