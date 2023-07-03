МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Существует ошибочное мнение, согласно которому некоторым необходимым человеку продуктам питания присваивают отрицательные свойства, говоря об их вреде здоровью, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова. Врач раскрыла самые опасные мифы о холестерине

Она напомнила о мифе про вред жиров. Многие люди исключают их из питания, опасаясь холестерина и снижая калорийность рациона в борьбе с лишними килограммами.

"Тем не менее, жиры как растительного, так и животного происхождения крайне необходимы для нормального функционирования организма человека", — отметила специалист.

Известно, что потребление жиров для взрослых людей должно составлять не более 30 процентов от калорийности суточного рациона, а физиологическая потребность в жирах — от 72 до 127 граммов в сутки для мужчин и от 57 до 100 — для женщин.

Сливочное масло давно записали во вредные продукты из-за высокой калорийности и холестерина, а на просторах интернета можно прочитать о том, что в нем содержатся трансжиры.

"Последнее утверждение — совершенно ошибочное! Да и с первыми двумя можно поспорить", — считает Мясникова.

Калорийность сливочного масла действительно высокая — 662-748 ккал, и употреблять его в больших количествах неразумно. Но пять-десять граммов сливочного масла в день принесет организму только пользу, поскольку в молочном жире содержатся незаменимые моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, которые повышает уровень "хорошего" холестерина в рационе. А он организму человека необходим, поскольку регулирует проницаемость мембран клеток и участвует в синтезе гормонов.

Белок казеин, содержащийся в масле, достаточно долго переваривается, обеспечивает организм необходимыми аминокислотами и надолго придает чувство сытости. Кальций регулирует обменные процессы в организме, а вместе с фосфором обеспечивает прочность костей, ногтей, волос и зубов. Магний необходим не только для костной и мышечной ткани, но для правильного функционирования нервной системы, разъяснила эксперт. Врач перечислила наиболее полезные для зрения продукты

Содержащиеся в сливочном масле витамины также имеют важное значение. Витамин А выполняет роль антиоксиданта, а D поддерживает здоровье иммунной и нервной систем, регулирует уровень инсулина, необходим для нормальной работы и сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Так что, сливочное масло "реабилитировано", считает Мясникова.

Особое значение для организма человека имеют незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), которые не только являются структурными элементами клеточных мембран, но и обеспечивают нормальное развитие и адаптацию организма человека к неблагоприятным факторам окружающей среды, способствуют профилактике атеросклероза.

Значительное количество ПНЖК содержится в растительных маслах, а источником ПНЖК омега-6 в большей степени является подсолнечное масло. Подсолнечное масло богато витамином Е, необходимым для укрепления сердечно-сосудистой системы и для замедления процесса старения клеток. Содержащиеся в нем фитостеролы снижают уровень плохого холестерина в организме человека, способствуя уменьшению риска возникновения инсультов и инфарктов.

Поэтому в рационе должны в обязательном порядке присутствовать различные жиры в умеренном количестве, тем более что некоторые из них становятся более доступными для россиян.