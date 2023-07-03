МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Лучшее качество дорог среди российских регионов отмечается в Москве, ХМАО и Краснодарском крае, в конце списка оказались Архангельская и Кировская области, а также Марий Эл, свидетельствует исследование РИА Новости. Москва возглавила рейтинг инвестклимата в регионах России за 2022 год

ДАВНЯЯ ПРОБЛЕМА

Качество дорог исторически считается одной из важнейших проблем России. По статистике, почти половина автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения не отвечают нормативным требованиям. При этом в разных регионах РФ состояние дорог существенно различается, что обусловлено многими причинами, в том числе природно-климатическими условиями.

Для выявления региональных различий в данной сфере эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов РФ по качеству дорог. В данном рейтинге субъекты сравнивались по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям по итогам 2022 года.

МОСКВА ВПЕРЕДИ

Эксперты отмечают, что все автомобильные дороги делятся на три типа – федерального, регионального (межмуниципального) и местного значения. При этом в подавляющем большинстве российских регионов более 90% всех автомобильных дорог приходится именно на дороги регионального и местного значения. В целом по стране доля таких дорог составляет 96%. Из общего списка выделяется только Магаданская область, где на долю дорог регионального и местного значения приходится 69,1%. В восьми регионах (Хабаровский край, Якутия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Карелия, Сахалинская и Мурманская области) доля таких дорого находится в диапазоне от 78% до 90%.

В целом по России 52,6% автомобильных дорог регионального и местного значения отвечают нормативным требованиям. Как показало исследование, в 44 субъектах РФ доля таких дорог ниже общероссийского уровня, и соответственно, выше общероссийского уровня состояние дорог в 41 регионе.

Лидером рейтинга по качеству дорог снова стала Москва, где нормативным требованиям отвечает 97,6% региональных или местных трасс. В лидирующую группу также входят Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Челябинская область и Ингушетия, где более 80% автомобильных дорог регионального и местного значения отвечают нормативным требованиям.

Согласно исследованию, наилучшее качество дорог характерно преимущественно для экономически развитых регионов, но в данном случае Ингушетия стал исключением. Эксперты отмечают, что в этом регионе одна из самых больших плотностей автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (больше только в городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе).

Хуже всего ситуация с дорогами все еще в Архангельской области, там нормативным требованиям отвечает только 13,3% региональных и местных дорог. В том числе в регионе нормативным требованиям отвечает 24,6% дорог регионального или межмуниципального значения и всего 6,4% — местного значения. Аналитики отмечают, что в области наблюдается позитивная динамика, и доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, в последние годы стабильно растет.

Еще в двух субъектах РФ доля региональных и местных дорог, отвечающих нормативным требованиям, находится в диапазоне от 20% до 30% (Кировская область и Марий Эл).

ПРОГНОЗ

Согласно исследованию, при сравнении ситуации по федеральным округам отмечается, что в Центральном округе наименьшую долю дорог, отвечающих нормативным требованиям, имеет Ярославская область, в Северо-Западном – Архангельская область, в Южном – Волгоградская область, в Приволжском – Кировская область, в Уральском – Свердловская область, в Сибирском – Республика Алтай, а в Дальневосточном – Амурская область.

По мнению экспертов РИА Новости, в ближайшей перспективе доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, будет расти за счет реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (реализуется в 84 регионах). В 2022 году в рамках этого проекта проводились дорожные работы на 5,9 тысячи объектов, к нормативу было приведено порядка 16,8 тысячи километров дорог. Фактическая площадь укладки верхних слоев покрытия превысила 135 миллионов квадратных метров. А на развитие региональных и местных дорог из бюджетов всех уровней было направлено порядка 420 миллиардов рублей. Реализация этого проекта рассчитана до 2030 года. Эксперты считают, что к 2024 году доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна достигнуть как минимум 54%.