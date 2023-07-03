МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Россия, преодолев санкционные барьеры, завершила 2022-2023 сельскохозяйственный год ожиданиями новых рекордных объемов зернового экспорта, который может составить 58-59 миллионов тонн, сообщил РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Минсельхоз не планирует пересматривать прогноз валового сбора зерна

"Мы считаем корректной оценку Минсельхозом экспортного потенциала в диапазоне 55-60 миллионов тонн. На текущий момент мы уже перешагнули рубеж в 55 миллионов тонн и ожидаем достижения уровня 58-59 миллионов тонн. Таким образом, есть все шансы обновить рекорд сезона 2017-2018", — сообщил Зернин.

В РФ 30 июня завершился очередной сельскохозяйственный год: традиционно этот период начинается 1 июля, когда в стране набирает силу уборочная кампания. Сезон 2022-2023 подвел итоги рекордного 2022 года, когда аграрии страны собрали 157,676 миллиона тонн зерна, включая 104,237 миллиона тонн пшеницы. Предыдущий максимум — 135,539 миллиона тонн зерна, 86,003 миллиона тонн пшеницы — был зафиксирован в 2017 году; в свою очередь экспорт зерна в сезоне 2017-2018 сельхозгода составил 52,422 миллиона тонн, включая 40,449 миллиона тонн пшеницы.

Минсельхоз РФ в завершившемся сезоне 2022-2023 оценивает экспортные поставки зерна в объеме более 55 миллионов тонн, в том числе около 45 миллионов тонн по пшенице, а экспортный потенциал по зерну в новом сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) — 50-55 миллионов тонн.

Зернин подчеркивает, что завершившийся сезон оказался выше ожиданий: российским экспортерам зерна удалось преодолеть многочисленные скрытые санкционные барьеры в начале сезона, "буквально протечь между ними". "Благодаря мерам зерновой дипломатии мы восстановили объемы экспорта ко второму кварталу сезона, а к его завершению уже демонстрировали рекорды по отгрузкам", — констатирует глава союза.

Между тем ситуация со скрытыми санкциями, несмотря на послабления, остается неустойчивой: по словам Зернина, большинство из них, к сожалению, находятся вне правового поля и не подпадают под действие официальных лицензий. "Речь идет во многом об эмоциональных и субъективных решениях отдельных чиновников и бизнесов, от которых страдают в первую очередь наши покупатели из нуждающихся стран", — пояснил собеседник агентства.

ЗНАКОВЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ

Поставки российского зерна регулируются гибкой экспортной пошлиной на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует с июня 2021 года в рамках зернового демпфера, а также тарифной квотой: она была введена с февраля 2021 года. Летом 2023 года в расчет значений обоих показателей внесены корректировки: цена отсечения для экспортной пошлины на зерно была снижена, а по тарифной квоте — предусмотрена возможность уменьшения и перераспределения объема от одного в пользу других участников рынка.

Поправка в цене отсечения сделана для перетока средств от государства к сельхозпроизводителям, пояснил глава Союза экпортеров зерна: так, с момента анонса в середине мая этих изменений закупочные цены экспортеров в портах выросли более, чем на 1834 рубля, что стимулировало продажи зерна аграриями. А новый механизм двухэтапного распределения квот, по его мнению, будет мотивировать активных, финансово состоятельных экспортеров увеличивать объемы отгрузки в нуждающиеся страны.

Никоим образом не сказался и не скажется на поставках и решение международных зернотрейдеров — Cargill, Viterra и Louis Dreyfus Company — продать свои активы в РФ, а с 1 июля — прекратить экспорт российского зерна. "Нет никакого выбытия. Мы начинаем новый сезон новым составом. Рынок даже не заметит ухода некоторых игроков. Это, кстати, происходит практически в каждом сезоне, просто в этом тема имеет гипертрофированный медиаэффект", — считает Зернин.

"Оценка Минсельхоза экспортного потенциала в сезоне 2023-2024 составляет 50-55 миллионов тонн зерна. Все остальные оценки — нерелевантны", — заключил собеседник агентства.