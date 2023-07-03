МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Россияне в первом квартале 2023 года в среднем работали рекордные 38,5 часа в неделю, пишет РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата. Опрос показал, что россияне выступают против оплаты с помощью биометрии

"В январе-марте этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. За год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа, достигнув максимального значения по крайней мере с четвертого квартала 2012 года (тогда она составляла 38 часов 29 минут), подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата", — пишет газета.

Издание со ссылкой на исследование пишет, что с 2010 года показатель фактической длительности рабочей недели не был выше, чем в первом квартале 2023 года. В первом квартале 2022-го россияне работали около 38 часов 14 минут, в том же квартале 2021-го — 37 часов 58 минут. Меньше всего россияне работали во втором квартале 2020 года — 31 час и 37 минут.

В первом квартале 2023 года, пишет РБК, подавляющее большинство россиян — 89,8% — работали от 31 до 40 часов в неделю, переработки (более 40 часов) фиксировали 4,3% населения, а меньше 31 часа в неделю трудились 3,9% россиян.