МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Киеву приходится конкурировать с международными банками развития за финансирование, пожаловался в интервью Financial Times министр финансов Украины Сергей Марченко. СМИ: над США нависла угроза, в которой виноваты они сами

Эта конкуренция, по его словам, стала "самым важным полем битвы".

Марченко назвал пакет помощи в 50 миллиардов евро от ЕС "хорошим сигналом", к которому США и другим странам "Большой семерки" надо прислушаться.

"А какова ваша позиция? Где ваша помощь?" — спросил Марченко других союзников. СМИ: у ЕС закончились деньги для Украины

При этом Киев не останавливается и призывает своих сторонников принять на себя многолетние обязательства по оказанию ему финансовой поддержки. После упорной борьбы за финансовые ресурсы прошлым летом, когда необходимо было удержать украинское правительство на плаву, финансовое положение Киева в 2023 году стабилизировалось. Сейчас он хочет получить долгосрочные гарантии финансирования, чтобы заняться реализацией своих планов по восстановлению страны и проведению реформ.

"Иногда наши американские коллеги хотят, чтобы мы включили какие-то конкретные реформы из списка их приоритетов. Мы бы хотели, чтобы они сначала договорились с европейцами", — сказал Марченко и добавил, что лучше проводить реформы, имея для этого некоторые стимулы (финансовую помощь. — Прим редакции). СМИ: российские замороженные активы потопят Европу

Министр предупредил, что значительная часть финансовой помощи Украине предоставляется в форме кредитов. При этом значительная часть тех 23 миллиардов долларов, которые Всемирный банк выделил с февраля прошлого года, поступила в форме безвозмездного финансирования от Соединенных Штатов. Марченко отметил, что Киев предпочел бы получить эти средства напрямую от Вашингтона.

"Соединенные Штаты предпочитают вести дела таким образом. Мы не против. Однако требуется много времени, чтобы увязать этот подход с нашей реальностью", — отметил он. "Еврокомиссия, где деньги?" Орбан потроллил Брюссель

"Вы используете наши проблемы, чтобы привлечь внимание к увеличению вашего основного капитала. Так что сейчас самое подходящее для вас время потратить деньги на приоритеты, которые нужны Украине, а не на то, на что вы хотите их потратить", — заключил чиновник.

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