МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Аргентина, Уругвай, Парагвай и Бразилия, входящие в общий рынок стран Южной Америки Меркосур представят свои предложения на новые требования ЕС к Договору о свободной торговле, сообщила РИА Новости замглавы МИД Аргентины Сесилия Тодеска. СМИ: Аргентина использовала юани вместо долларов для выплат МВФ по долгу

Поправки, предложенные Евросоюзом к Договору о свободной торговле между ЕС и Меркосур, который был заключён в 2019 году, предлагают установить более строгие экологические требования и обязательства для южноамериканских стран. Это не пришлось по нраву некоторым членам Меркосур, в частности Бразилии.

"Мы сделаем свое (контрпредложение) в рамках переговоров с ЕС", — сказала замминистра.

При этом она подчеркнула, что суть предложений не будет изложена в итоговом коммюнике саммита лидеров стран Меркосур, который проходит в настоящее время в Аргентине.