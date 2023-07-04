МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе слабо меняются во вторник

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,04%, до 3 245,35 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,42%, до 2 068,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,79%, до 19 460 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,35%, до 2 593,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,45%, до 7 279 пунктов, японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,98%, до 33 422,52 пункта.

Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Так, инфляция в Южной Корее в июне замедлилась в годовом выражении до 2,7% с 3,3% месяцем ранее. Прогноз предполагал годовую инфляцию на уровне 2,9%. В месячном выражении цены не изменились после роста на 0,3% в мае. Ожидалось замедление роста до 0,2%.

На этой неделе ожидаются статданные по рынку труда в США. Они могут повлиять на американские индексы, которые в свою очередь нередко задают тон для других мировых рынков. Эксперты прогнозируют, что в июне безработица снизилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 225 тысяч после увеличения на 339 тысяч в мае.