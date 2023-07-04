МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Французский молочный холдинг Danone в решении о продаже своих российских активов делает ставку на компанию "Эконива" как на основного покупателя, сообщили агентству "Прайм" источники. Danone изучит варианты адаптации ее брендов в России

В свое время холдинг оценивал стоимость российского подразделения в 1 миллиард евро. Теперь же, по неофициальным оценкам, цена сделки может быть гораздо ниже — примерно 360 миллионов евро.

Ранее этот производитель молочной продукции уже упоминался среди претендентов на покупку, в списке также перечислялись российские агрохолдинги "Русагро", "Черкизово", "Агрокомплекс имени Ткачева", группа компаний "Агранта", иностранные инвестиционные фонды.

Компания "Эконива", владельцем и руководителем которой является Штефан Дюрр, управляется из-за рубежа, ее головная компания Ekosem Agrar AG расположена в Германии. Поскольку эта страна относится к списку недружественных, для осуществления сделки, по данным "Прайм", будет создана посредническая компания в Дубае. Danone создает в Дубае дочернюю компанию, которая будет проводить сделку по 80% российских активов, а 20% Danone оставит себе. Затем компания Ekosem Agrar AG купит эти активы уже у дубайской "дочки" Danone. Это попытка вывести процедуру из-под юрисдикции недружественных стран.

Однако подобные инвестиционные сделки не могут остаться без внимания российского регулятора по целому ряду причин. Российский бизнес Danone — это крупный стратегически важный актив. Его продает зарубежная компания, уходящая с российского рынка, а покупателем выступает бизнес, управляемый из Германии.

Но при этом основная задача сделки — сохранить мощные производства и капиталы на территории России под управлением российских инвесторов. Согласно Указу президента РФ №618 при участии в процедуре резидентов недружественных стран купля-продажа активов может совершаться на основании разрешения правительственной комиссии. В нее входит, в том числе, и Федеральная антимонопольная служба. ФАС контролирует сделки на сумму свыше 7 миллиардов рублей.

Полномочиями давать официальные разъяснения по вопросам заключения и исполнения сделок наделен Минфин. С точки зрения целей развития российской экономики и сохранения суверенитета России, сделки, предполагающие полную или частичную потерю стратегических активов сегодня весьма сомнительны. Тем более если после продажи эти активы будут работать на интересы бизнеса из недружественных государств. Минфин вряд ли даст в этом случае положительное заключение, полагают эксперты.