МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Сумма недополученных нефтегазовых доходов бюджета РФ в июле текущего года снизится до 4,5 миллиарда рублей, таким образом объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 июля по 4 августа составит 34,9 миллиарда рублей, по 1,7 миллиарда рублей в день, говорится в телеграм-канале Минфина России. Налоговые поступления в бюджет России превысили 21,6 триллиона рублей

"Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 34,9 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 июля 2023 года по 4 августа 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 1,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Объем продажи валюты с 7 июня по 6 июля составлял 74,6 миллиарда рублей, по 3,6 миллиарда рублей в день.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июле 2023 года в размере —4,5 миллиарда рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2023 года составило — 30,3 миллиарда рублей", — добавляют в Минфине.