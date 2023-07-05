МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Великобритания вывела из-под санкций российскую компанию Торговый Дом "Синс Авиа", занимающуюся поставкой авиационных запчастей, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства. ЦБ Италии сообщил о заморозке активов в связи с санкциями против России

"Следующее наименование было удалено из единого санкционного списка и больше не подлежит замораживанию активов: ООО "Торговый дом "Синс Авиа", — сказано в документе.

Санкции против компании были введены в июне 2022 года за якобы поставку запчастей и техническое обслуживание самолетов для вооруженных сил Мьянмы после военного переворота в феврале 2021 года. Вместе с ней в санкционный список также были включены АО "Горизонт" и авиакомпания "Уральские авиалинии".